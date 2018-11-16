интерьеры/экстерьеры/рабочие чертежи/подбор материалов/проектирование
Давайте знакомиться! Я Козик Мария являюсь руководителем студии дизайна и архитектуры HoMeLab. Моя студия осуществляет работы по следующим направлениям:
1. Дизайн интерьера домов и квартир
2. Коммерческий дизайн (офисы, магазины,рестораны, терассы, отели, кафе, салоны красоты)
3. Дизайн экстерьера (дома, виллы, загородные клубы, типовые застройки, заводы)
4. Ландшафтный дизайн
5. Дизайн мебели
6 3D анимация
7. Архитектурное проектирование
Работу в студии выполняет команда профессионалов по следующим направлениям:
1. Архитектор и чертежник
2. 3D визуализатор
3. Дизайнер
4. Комплектатор
Итогом работы команды является качественное выполнение вашего проекта с контролем качества на каждом этапе.
Портфолио
- Пример рабочих чертежей и ведомости (не все)237 просмотров
- 3-комнатная квартира в центре Кишинева Getherа241 просмотр
- Дизайн проект 3 комнатной квартиры мансарды.233 просмотра
- Дизайн проект двухкомнатной квартиры259 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $500от 30 дней
#51
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$1/час
от $200от 5 дней
#104
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#665