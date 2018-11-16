интерьеры/экстерьеры/рабочие чертежи/подбор материалов/проектирование

Давайте знакомиться! Я Козик Мария являюсь руководителем студии дизайна и архитектуры HoMeLab. Моя студия осуществляет работы по следующим направлениям:

1. Дизайн интерьера домов и квартир

2. Коммерческий дизайн (офисы, магазины,рестораны, терассы, отели, кафе, салоны красоты)

3. Дизайн экстерьера (дома, виллы, загородные клубы, типовые застройки, заводы)

4. Ландшафтный дизайн

5. Дизайн мебели

6 3D анимация

7. Архитектурное проектирование

Работу в студии выполняет команда профессионалов по следующим направлениям:

1. Архитектор и чертежник

2. 3D визуализатор

3. Дизайнер

4. Комплектатор

Итогом работы команды является качественное выполнение вашего проекта с контролем качества на каждом этапе.