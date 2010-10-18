Интернет магазину kormovozoff.ru требуется программист для удаленной работы над проектом. Работа требуется постоянно. Знания системы Shop-Script обязательно.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
13 лет назад
Интернет магазину kormovozoff.ru требуется программист для удаленной работы над проектом. Работа требуется постоянно. Знания системы Shop-Script обязательно.
Для разовых работ по интернет магазину kormovozoff.ru требуется программист с опытом shop-script. Первоначальная задача: 1. SЕО модуль для сайта 1. Добавить возможность редактировать title для всех страниц 2. Возможность редактировать url страницы 3. Добавить meta теги ...