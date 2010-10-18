Для разовых работ по интернет магазину kormovozoff.ru требуется программист с опытом shop-script. Первоначальная задача: 1. SЕО модуль для сайта 1. Добавить возможность редактировать title для всех страниц 2. Возможность редактировать url страницы 3. Добавить meta теги ...