honeylindyn

Анна Манакова honeylindyn

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Добрый день!

Меня зовут Анна.

Я веб-дизайнер, разрабатываю Landing-Pag, многостраничники, сайты-визитки, интернет-магазины.

Буду рада обсудить ваш проект и помочь с его реализацией.

Главные преимущества работы со мной:

- Приятные цены

- Строгое соблюдение сроков

- Уникальный дизайн, никаких шаблонов

- Работаю до полного утверждения, показываю промежуточные результаты.

- Всегда на связи

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

e-mail: [email protected]

WhatsApp: +79788420179

Telegram : @ann_mnk

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Отзывы заказчиков

IvanenkoSerg
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Дизайн внутренних страниц сайта
Анна прекрасно справилась с задачей, в краткие сроки сделала несколько внутренних страниц для сайта. Видно, что профессионал и понимает, каким должен быть качественный сайт. Спасибо за работу, буду обращаться еще
Отличный заказчик: понятное ТЗ, всегда на связи, было приятно поработать!
Ответный отзыв
David255
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для лендинга
Все сделано на высшем качестве. Рекомендую
Отличный заказчик, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
oligadema
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Лединг перетяжка мебели
Отличный исполнитель. Учла все пожелания, быстро и ну уровне топовых дизайнеров.
Отличный заказчик! Было предоставлено грамотное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв