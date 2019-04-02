Добрый день!
Меня зовут Анна.
Я веб-дизайнер, разрабатываю Landing-Pag, многостраничники, сайты-визитки, интернет-магазины.
Буду рада обсудить ваш проект и помочь с его реализацией.
Главные преимущества работы со мной:
- Приятные цены
- Строгое соблюдение сроков
- Уникальный дизайн, никаких шаблонов
- Работаю до полного утверждения, показываю промежуточные результаты.
- Всегда на связи
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
e-mail: [email protected]
WhatsApp: +79788420179
Telegram : @ann_mnk
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Портфолио
- Путешествия по Крыму.54 просмотра
- LandingPage63 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Анна прекрасно справилась с задачей, в краткие сроки сделала несколько внутренних страниц для сайта. Видно, что профессионал и понимает, каким должен быть качественный сайт. Спасибо за работу, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Отличный заказчик: понятное ТЗ, всегда на связи, было приятно поработать!
$20
10 баллов
6 лет назад
Все сделано на высшем качестве. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, однозначно рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Учла все пожелания, быстро и ну уровне топовых дизайнеров.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Было предоставлено грамотное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок. Спасибо за сотрудничество.