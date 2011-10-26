PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML
Программирование, вёрстка (PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML).
Авторские стихи и проза на любую тему и с любым сюжетом.
Авторские музыкальные композиции почти в любом стиле.
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HTML-верстка
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от $50
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Веб-программирование
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от $50
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Интернет-магазины
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от $500
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Поисковые системы (SEO)
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Сайты «под ключ»
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от $250
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
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Тестирование сайтов
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от $50
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