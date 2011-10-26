PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML

Программирование, вёрстка (PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML).

Авторские стихи и проза на любую тему и с любым сюжетом.

Авторские музыкальные композиции почти в любом стиле.