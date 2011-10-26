hpcos

Виктор hpcos

 
40 летРоссия/Томск
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML

Программирование, вёрстка (PHP (4/5), MySQL, CSS (2/3), HTML (4/5), jQuery, RSS, JavaScript, XML).

Авторские стихи и проза на любую тему и с любым сюжетом.

Авторские музыкальные композиции почти в любом стиле.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
HTML-верстка
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от $50
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $50
от 2 дней
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Интернет-магазины
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от $500
от 20 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
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от $50
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $250
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 5 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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