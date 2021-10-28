hqtech

Галина Шатикова hqtech

 
37 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Системное администрирование и удаленная поддержка пользователей

﻿HQ Tech - системный интегратор, дающий возможность построить надежную IT инфраструктуру. Наша компания создает крупные IT проекты и воплощает их в жизнь! Мы специализируемся на автоматизации бизнес-процессов организаций, автоматизации бизнеса, управлении информационными технологиями, IT аутсорсинге.

С нами у вас нет необходимости содержать IT отдел!

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  • Создать СРМ на фреймворке laravel

    Сделать СРМ для салона красоты с данными параметрами. 1. Клиентская база Добавление клиента в клиентскую базу Создание карточки клиента (ФИО, дата рождения, номер телефона, поле для комментария по клиенту) Возможность просмотреть прошлые визиты ( когда был, у кого был, ...

    Laravel
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Решение проблемы 1с КА

    1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета  по договорам  за 2016 и 2017г ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Решение проблемы с 1С

    1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета по договорам ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Решение проблемы 1с КА

    1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета  по договорам  за 2016 и 2017г ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад