Сделать СРМ для салона красоты с данными параметрами. 1. Клиентская база Добавление клиента в клиентскую базу Создание карточки клиента (ФИО, дата рождения, номер телефона, поле для комментария по клиенту) Возможность просмотреть прошлые визиты ( когда был, у кого был, ...
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- Веб-программирование19 заявокЗакрыт2 года назад
1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета по договорам за 2016 и 2017г ...1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета по договорам ...1С-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
1. В 2020 г в октябре занесли остатки и стали работать в 1с КА (комплексная автоматизация) С большим трудом закрыли 2020г., было много ошибок, привлекали программистов. Сейчас там нужно С 60.31 счета по договорам за 2016 и 2017г ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад