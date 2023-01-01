hrbst_work

Графический дизайнер

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Дипломированный графический дизайнер.

Занимаюсь 2d растровой и векторной графикой.

Мои навыки:

– векторная графика, разработка векторных принтов для печати на одежде

– растровая графика, отрисовка портретов и персонажей

– айдентика, разработка фирменных стилей и логотипов

– огромный опыт работы в Adobe Photoshop, фотообработка, создание коллажей и артов для печати на продукции

– умение работать с эффектами и масками в Adobe Photoshop на уровне беспроблемного создания артов в стиле retrowave/synthwave

– имеются навыки создания постеров и изображений любой сложности, в том числе с интеграцией 3D-объектов

– опыт в работе с печатной продукцией, знание особенностей печати

– опыт работы художником в команде NFT-проекта

– опыт работы в Figma

– опыт работы в Tilda

– знание вёрстки в Adobe InDesign

– опыт в разработке и вёрстке сайта, frontend, понимание css и html, ориентируюсь в php и js, знаю основы адаптивного дизайна через медиавыражения в css

– опыт в работе с cms WordPress и создании собственной темы для него

– общие знания Blender на уровне создания простых low-poly моделей, использование рендера с последующей обработкой в фотошопе

– базовые знания After Effects

Персональный сайт-портфолио: https://hrbst.art/

Сайт так же писался самостоятельно своими руками.

Бо́льший интерес вызывают растровые работы с ручной отрисовкой на графическом планшете – например игровые ассеты, персонажи, портреты, возможна работа в изометрии.

Хорошо знаком с тематикой средневековья, разбираюсь в доспехах и холодном оружии на уровне знания века в котором они применялись, кем и почему. Знание основ геральдики. Люблю академический стиль и классическую живопись, предпочитаю что-нибудь более мрачное и серьёзное, но могу работать и в казуальной графике.