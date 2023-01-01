hrbst_work

Дипломированный графический дизайнер.
Занимаюсь 2d растровой и векторной графикой.
Мои навыки:
– векторная графика, разработка векторных принтов для печати на одежде
– растровая графика, отрисовка портретов и персонажей
– айдентика, разработка фирменных стилей и логотипов
– огромный опыт работы в Adobe Photoshop, фотообработка, создание коллажей и артов для печати на продукции
– умение работать с эффектами и масками в Adobe Photoshop на уровне беспроблемного создания артов в стиле retrowave/synthwave
– имеются навыки создания постеров и изображений любой сложности, в том числе с интеграцией 3D-объектов
– опыт в работе с печатной продукцией, знание особенностей печати
– опыт работы художником в команде NFT-проекта
– опыт работы в Figma
– опыт работы в Tilda
– знание вёрстки в Adobe InDesign
– опыт в разработке и вёрстке сайта, frontend, понимание css и html, ориентируюсь в php и js, знаю основы адаптивного дизайна через медиавыражения в css
– опыт в работе с cms WordPress и создании собственной темы для него
– общие знания Blender на уровне создания простых low-poly моделей, использование рендера с последующей обработкой в фотошопе
– базовые знания After Effects
Персональный сайт-портфолио: https://hrbst.art/
Сайт так же писался самостоятельно своими руками.
Бо́льший интерес вызывают растровые работы с ручной отрисовкой на графическом планшете – например игровые ассеты, персонажи, портреты, возможна работа в изометрии.
Хорошо знаком с тематикой средневековья, разбираюсь в доспехах и холодном оружии на уровне знания века в котором они применялись, кем и почему. Знание основ геральдики. Люблю академический стиль и классическую живопись, предпочитаю что-нибудь более мрачное и серьёзное, но могу работать и в казуальной графике.