Разработка сайтов под ключ
Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, разработкой/доработкой отдельных компонентов, поддержкой проектов.
Всю работу выполню качественно и в срок.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Приятно было работать с Романом. Быстро вник в суть проблемы и так же быстро ее решил. Не скажу, что задание было легким, шесть фрилансеров, которые предлагали свои услуги, с этим справиться не смогли. Роман не только сделал расширение на joomla по заказу, но еще и готов оперативно устранить недостатки, если они появятся в процессе работы. Рекомендую, и сам буду пользоваться.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Владимиром. Все непонятные моменты в ТЗ были довольно оперативно разъяснены по скайпу. После выполнения задания оплата поступила мгновенно (в течение пары минут). Буду рад дальнейшему сотрудничеству.