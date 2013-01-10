Приятно было работать с Романом. Быстро вник в суть проблемы и так же быстро ее решил. Не скажу, что задание было легким, шесть фрилансеров, которые предлагали свои услуги, с этим справиться не смогли. Роман не только сделал расширение на joomla по заказу, но еще и готов оперативно устранить недостатки, если они появятся в процессе работы. Рекомендую, и сам буду пользоваться.