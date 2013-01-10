hrom512

Роман hrom512

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов под ключ

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, разработкой/доработкой отдельных компонентов, поддержкой проектов.

Всю работу выполню качественно и в срок.

Отзывы заказчиков

fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Разработать компонент (модуль) для joomla 2.5
Joomla
Приятно было работать с Романом. Быстро вник в суть проблемы и так же быстро ее решил. Не скажу, что задание было легким, шесть фрилансеров, которые предлагали свои услуги, с этим справиться не смогли. Роман не только сделал расширение на joomla по заказу, но еще и готов оперативно устранить недостатки, если они появятся в процессе работы. Рекомендую, и сам буду пользоваться.
Было приятно работать с Владимиром. Все непонятные моменты в ТЗ были довольно оперативно разъяснены по скайпу. После выполнения задания оплата поступила мгновенно (в течение пары минут). Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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