Професійний дизайн, від якого клієнти в захваті!

Війна РФ проти України триває, а значить Збройні Сили далі потребують нашої підтримки. Одна з головних причин, чому я у пошуках цікавих проектів - бажання донатити на ЗСУ!



Ок, давайте знайомитись. Мене звати Катерина, я веб-дизайнер з м. Борислав. Дизайном займаюся з 2016 року. Інструменти: Figma, Photoshop. Із особливих навичок: вмію дизайнити засобами верстки без попереднього прототипування в редакторах.

Досвід роботи: дизайн інтернет-магазинів, лендінгів, банерів, візитівок, електронних листів, мобільного додатку (особистий проект), верстки, простого сайту на React, 2 NFT проектів на Solana мережі (веб-розробка).



Попередження:

Я НЕ працюю з громадянами РФ.

Я не виконуватиму завдання, де треба щось "передерти", скопіювати чужу роботу.

З вас - чітке ТЗ, описане текстово.

Контакти

+380 50 531 69 33

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Посилання на профіль Behance: https://www.behance.net/hryvnakkateryna/projects

Віддаю перевагу спілкуванню текстом, дякую за розуміння!