Катерина Гривнак hryvnak_katerynahryvnak_kateryna
Війна РФ проти України триває, а значить Збройні Сили далі потребують нашої підтримки. Одна з головних причин, чому я у пошуках цікавих проектів - бажання донатити на ЗСУ!
Ок, давайте знайомитись. Мене звати Катерина, я веб-дизайнер з м. Борислав. Дизайном займаюся з 2016 року. Інструменти: Figma, Photoshop. Із особливих навичок: вмію дизайнити засобами верстки без попереднього прототипування в редакторах.
Досвід роботи: дизайн інтернет-магазинів, лендінгів, банерів, візитівок, електронних листів, мобільного додатку (особистий проект), верстки, простого сайту на React, 2 NFT проектів на Solana мережі (веб-розробка).
Попередження:
Я НЕ працюю з громадянами РФ.
Я не виконуватиму завдання, де треба щось "передерти", скопіювати чужу роботу.
З вас - чітке ТЗ, описане текстово.
Контакти
+380 50 531 69 33
Telegram, Viber
Посилання на профіль Behance: https://www.behance.net/hryvnakkateryna/projects
Віддаю перевагу спілкуванню текстом, дякую за розуміння!
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