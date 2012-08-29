hst612

Игорь Бердышь hst612

 
48 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

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  • Раскодировать php

    нужно раскодировать php закодированный eva видимо несколько раз. Условия что бы раскодированный файл мог работать на месте закодированного. Т.е. путем подмены кодированного раскодированным.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт контрольного слова на javascript

    $25

    Нужен, скрип на javascript: Условие работы : Скрипт должен считать страницы просмотренные пользователем и если он посмотрел 3 страницы то скрипт должен находить на сайте (указанном мной с возможностью его замены) находить файл (лучше если текстовый) из ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад