htmlninja

Илья htmlninja

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов

Работая со мной вы можете рассчитывать на:

✔️ семантическую верстку (мой код логически организован и легко читаем);

✔️ адаптивность под все устройства и разрешения;

✔️ кроссбраузерность под все популярные платформы.

Любые дополнительные просьбы и доработки не глобального характера входят в стоимость работы (например если вам понадобится внести какие-то правки в дизайн на этапе вёрстки.

- К работе готов приступить сразу

- Гарантирую выполнение в срок

- Не беру предоплату

- Всегда на связи

Свободно пишите мне, если нужна консультация по вашему вопросу.

ГАРАНТИЯ

Если вдруг в течении 10 дней после сдачи моей вёрстки в ней обнаружатся какие-то ошибки - я оперативно и без вопросов их исправлю.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, Flexbox, БЭМ.

 КОНТАКТ

Внутренняя переписка на Weblancer или почта [email protected]

✏️ ДРУГОЕ

Образование высшее: инженер-электронщик.

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Отзывы заказчиков

fenq
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сверстать один экран
Node.js
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