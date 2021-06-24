Работая со мной вы можете рассчитывать на:
✔️ семантическую верстку (мой код логически организован и легко читаем);
✔️ адаптивность под все устройства и разрешения;
✔️ кроссбраузерность под все популярные платформы.
Любые дополнительные просьбы и доработки не глобального характера входят в стоимость работы (например если вам понадобится внести какие-то правки в дизайн на этапе вёрстки.
- К работе готов приступить сразу
- Гарантирую выполнение в срок
- Не беру предоплату
- Всегда на связи
Свободно пишите мне, если нужна консультация по вашему вопросу.
ГАРАНТИЯ
Если вдруг в течении 10 дней после сдачи моей вёрстки в ней обнаружатся какие-то ошибки - я оперативно и без вопросов их исправлю.
隣 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
HTML5, CSS3, SASS, JavaScript, jQuery, Flexbox, БЭМ.
КОНТАКТ
Внутренняя переписка на Weblancer или почта [email protected]
✏️ ДРУГОЕ
Образование высшее: инженер-электронщик.
Портфолио
- Вёрстка лендинга аграрного удобрения48 просмотров
- Вёрстка лендинга Precision Bass46 просмотров
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