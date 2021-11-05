Качество-высшая цель
Опыт работы в программах: SONY Vegas PRO, Adobe Photoshop, Adobe Premier PRO, DaVinci Resolve
Умею: обработка фото, создание постеров, плакатов, буклетов, реставрирование фотографий, монтаж видео, создание буклетов и журналов с нуля.
Навыки:
· навыки межличностного делового общения;
· умение организовывать работу, планировать, принимать решения;
· внимание к различным нюансам и деталям;
· способность анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения;
· умение проявлять гибкость;
· навыки управления проектами
Портфолио
- Объемная анимация41 просмотр
- Анимация логотипа31 просмотр
- Анимация интерфейса30 просмотров
- Анимация с использованием 3D37 просмотров
- Анимация на тему: "КОСМОС"32 просмотра
- Обработка фотографий80 просмотров