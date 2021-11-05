huble-20-20

Олег huble-20-20

 
24 годаУкраина/Луганск
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качество-высшая цель

Опыт работы в программах: SONY Vegas PRO, Adobe Photoshop, Adobe Premier PRO, DaVinci Resolve

Умею: обработка фото, создание постеров, плакатов, буклетов, реставрирование фотографий, монтаж видео, создание буклетов и журналов с нуля.

Навыки:

· навыки межличностного делового общения;

· умение организовывать работу, планировать, принимать решения;

· внимание к различным нюансам и деталям;

· способность анализировать проблемы, эффективно искать пути их разрешения;

· умение проявлять гибкость;

· навыки управления проектами

Photoshop
Портфолио