Таргетолог
- Налаштування всіх підв'язок Інстаграма та Фейсбука.
- Опрацювання банів, верифікацій та обмежень доступу.
- Підготовка цільових аудиторій та запуск реклами за Вашими креативами.
- Аналітика рекламних показників.
- Масштабування реклами.
- Відновлення доступу або створення особистої сторінки Facebook.
- Створення бізнес-сторінки та облікового запису бізнес-менеджер.
- Підв'язка Інстаграм до Facebook сторінок і навпаки.
- Налаштування безпеки облікових записів Фейсбук та Інстаграм
- Консалтинг з питань прив'язок, аудиторій, налаштування націлення, аналітики та масштабування реклами.
Социальные сети (SMM и SMO)
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