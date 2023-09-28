humen_vladyslav

Владислав Гумен humen_vladyslav

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Таргетолог

- Налаштування всіх підв'язок Інстаграма та Фейсбука.

- Опрацювання банів, верифікацій та обмежень доступу.

- Підготовка цільових аудиторій та запуск реклами за Вашими креативами.

- Аналітика рекламних показників.

- Масштабування реклами.

- Відновлення доступу або створення особистої сторінки Facebook.

- Створення бізнес-сторінки та облікового запису бізнес-менеджер.

- Підв'язка Інстаграм до Facebook сторінок і навпаки.

- Налаштування безпеки облікових записів Фейсбук та Інстаграм

- Консалтинг з питань прив'язок, аудиторій, налаштування націлення, аналітики та масштабування реклами.

Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $150от 30 дней
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