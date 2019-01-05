humenuk

Влад Гуменюк humenuk

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Flex-Design
Николай 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать набор с 5 уникальных фавиконов для сети игровых сайтов
Советую!
Простое задание сделали на топ уровне. Отдельное спасибо за креативность и скорость. Задание по ходу поменялось ребята все очень быстро поправили.
Ответный отзыв
Flex-Design
Николай 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужно провести seo анализ сайтов игровой тематики
Советую!
Лучши исполнитель 4 заказа все просто идеально. Советую ребята все качественно делают.
Ответный отзыв
Flex-Design
Николай 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Нужны иконки для меню сайта игровой тематики 7 -10 штук
Советую!
Отлично все быстро качественно и на топ уровне.
Ответный отзыв
Flex-Design
Николай 
28 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Создание баннера
супер)
Отлично сделано, бистро, качественно все желания соблюденные. Отличный исполнитель не ожидал такого качества.
Ответный отзыв