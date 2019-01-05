$5
Всю информацию предоставлю в личку. Общение по заказу будет происходить в телеграме для удобства. Принимаю желание только исполнителей с резюме и отзывами.
Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Всю информацию предоставлю в личку. Общение по заказу будет происходить в телеграме для удобства. Принимаю желание только исполнителей с резюме и отзывами.
Вся информация и ссылки в описании. Принимаю предложения только от исполнителей с отзывами.
Вся информация в личку ссылки и тз по оформлению предоставлю
Нужен баннер на игровый сайт. http://flex-design.net/game/ Тз в личку предоставлю