hydex

Дмитрий Лазарев hydex

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3

Доброго времени суток, предоставляю услуги верстки.

Знания, навыки, умения:

  • HTML5, CSS3, jQuery, Less, SASS.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка / адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, продуманный код.
  • SEO - верстка.
  • Адапция шаблона под CMS.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Адаптивная верстка (подгон кода под uCoz).
Гарантии:
  • Соблюдение сроков.
  • Качественная работа.
  • Низкие цены.

    Оплата:

  • WebMoney (WMR, WMU, WMZ).
  • Карта Приват Банка

    • Контакты:

  • Skype — support.skyreweb
  • Email — [email protected]
  • Телефон (Украина) — +380962925358
  • ВКонтакте — //vk.com/hydex_ua

    • Отзывы заказчиков

    ElenaSmile
    Елена 
    39 лет
    11 лет в сервисе
    Была
    8 лет назад
    $10
    10 баллов
    10 лет назад
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    Дмитрий отлично справился с работой! Постоянно на связи. Рекомендую!
    Работал с данной девушкой, очень понравилось. Оплата на высшем уровне!
    Ответный отзыв