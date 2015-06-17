Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3
Доброго времени суток, предоставляю услуги верстки.
Знания, навыки, умения:
- HTML5, CSS3, jQuery, Less, SASS.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка / адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, продуманный код.
- SEO - верстка.
- Адапция шаблона под CMS.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Комментарии.
- Адаптивная верстка (подгон кода под uCoz).
Оплата:
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Дмитрий отлично справился с работой! Постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работал с данной девушкой, очень понравилось. Оплата на высшем уровне!