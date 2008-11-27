Ох, какой Реально плохой рабочий, КСТАТИ отпиши в аську мне. скинь. хоть то, что сделал и за, что я заплатил. а то в сети появляешься, а на связь не выходишь. Вообщем пока ужас. Свалил с заданием и деньгами Жду тебя в АСЬКе