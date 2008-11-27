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Отзывы заказчиков
$200
0 баллов
15 лет назад
Ох, какой Реально плохой рабочий, КСТАТИ отпиши в аську мне. скинь. хоть то, что сделал и за, что я заплатил. а то в сети появляешься, а на связь не выходишь. Вообщем пока ужас. Свалил с заданием и деньгами Жду тебя в АСЬКе