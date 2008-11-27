hyipmonitoring

Евгений Вавилов hyipmonitoring

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Разработка сайтов-визиток, корпоративных порталов, Интернет-магазинов (витрин).

Портфолио находится здесь: http://weblancer.net/users/hyipmonitoring/portfolio/

ICQ: 4-898-696 (invisible/невидимка)

E_Mail: [email protected]

Портфолио
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Отзывы заказчиков
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
$200
0 баллов
15 лет назад
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Ох, какой Реально плохой рабочий, КСТАТИ отпиши в аську мне. скинь. хоть то, что сделал и за, что я заплатил. а то в сети появляешься, а на связь не выходишь. Вообщем пока ужас. Свалил с заданием и деньгами Жду тебя в АСЬКе