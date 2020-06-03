Переводчик АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ (УКРАИНСКИЙ)

Я выпускник Института иностранной филологии Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (Луцк, Украина). Моя специальность – английский (язык и литература), немецкий язык. Работаю в службе поддержки клиентов в одной крупной IT-компании (общение с клиентами на английском). Переводами занимаюсь с момента поступления в университет. Копирайтингом/рерайтингом занимался около 3 лет в перерыве между учёбой и хобби: музыкой, видеомонтажом и т.д. На этой бирже я новичок (работал лишь месяц в 2013), но уже разобрался с её схемой. В работе, как и в жизни, я пунктуален, настойчив и самокритичен. Жду ваших заказов.