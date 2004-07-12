Основные направления деятельности:

- Создание full custom CMS систем, создание и модификация модулей и плагинов

под PHP-Nuke, Mambo, SubDreamer, LDU и прочих.

- Системы документооборота, управление процессами. Создание "под заказ",

расширения для Lotus Notes, 1C.

- Софт для мобильных устройств и встраиваемых (бортовых) систем.

- Графика и дизайн при необходимости исключительно как составная часть в

работах вашеперечисленных направлений

Технологии, платформы и инструменты:

Win2000/XP/2003/CE/Mobile, Linux, BSD (ограниченно);

PHP4, PHP5, C\C++, C#, J#, ASP, Object pascal, Java, Java script, DHTML, XML\XSLT;

.NET, WebService, J2SE, J2ME, J2EE, WIN32, MFC, WTL, COM+, ActiveX,

Apache, Apache Tomcat, ISS, Sun Application Server.

Отсутствие чего либо в этом списке не означает что мы этого не умеем, а только лишь то, что это не является перспективным для Нас направлением на текущий момент.