Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую прекрасно справился с поставленной задачей. Квалификацию оцениваю как высокую. Можно доверять сложные нестандартные проекты. Порадовало человеческое отношение , сколько раз с кем работал, как что нужно исправить или переверстать к примеру каркас, все уходили в отказ, просили дополнительную оплату, но вносил все правки без каких либо проблем, как будто так и должно быть, что было очень приятно. будем обязательно обращаться в дальнейшем. Настоятельно рекомендуем к сотрудничеству. Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать Ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую.