UX/UI designer
Я занимаюсь разработкой всех этапов, включающих в себя UX и UI design: UX research, interaction design, prototype design, UI.Я молодой специалист со свежим взглядом на UX- и UI-разработку. Слежу за трендами индустрии графического и веб-дизайна.Я понимаю, что перед бизнесом стоят различные задачи. Дизайнер помогает их решить.Постоянно учусь. В нашем деле нельзя иначе. Работаю в Sketch, владею Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Figma
Исполнитель отлично разобрался в задаче, представил креативное решение. Будем сотрудничать и в дальнейшем, всем рекомендую)
Ответный отзыв
Александр предоставил мне полную творческую свободу в выборе темы урока, используемых в нем инструментах и дизайне конечного макета. Благодарю за предоставленную возможность попробовать себя в роли не только дизайнера, но, в какой-то степени, преподавателя. Было очень интересно, спасибо!
$10
10 баллов
6 лет назад
Прекрасно справился с поставленной задачей. Квалификацию оцениваю как высокую. Можно доверять сложные нестандартные проекты. Порадовало человеческое отношение , сколько раз с кем работал, как что нужно исправить или переверстать к примеру каркас, все уходили в отказ, просили дополнительную оплату, но вносил все правки без каких либо проблем, как будто так и должно быть, что было очень приятно. будем обязательно обращаться в дальнейшем. Настоятельно рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Работаем с Антоном не первый раз и как всегда все просто замечательно: четкое тз и хорошая коммуникация. Отличный заказчик, знающий, что ему нужно.
$1
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Несмотря на выяснившиеся по ходу доп проблемы, все было сделано в результате в лучшем виде. Что особенно порадовало, что всегда на связи и всегда идет на встречу. Рекомендую прекрасно справился с поставленной задачей. Квалификацию оцениваю как высокую. Можно доверять сложные нестандартные проекты. Порадовало человеческое отношение , сколько раз с кем работал, как что нужно исправить или переверстать к примеру каркас, все уходили в отказ, просили дополнительную оплату, но вносил все правки без каких либо проблем, как будто так и должно быть, что было очень приятно. будем обязательно обращаться в дальнейшем. Настоятельно рекомендуем к сотрудничеству. Все отлично! Спасибо большое будем дальше сотрудничать Ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Антон предоставляет четкое ТЗ, всегда на связи. Когда возникали вопросы в ходе выполнения задания, всегда шел на встречу и помогал их разрешить. Всегда давал возможность доработать, за что очень благодарен. Рекомендую!