iVladSlav

Владислав iVladSlav

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Свободно работаю с Photoshop, illustrator, sql server, MC Office.

Работал в компании музмобиль.рф рекламным контентмейкером, ведение инстаграм и сайта.

Реализую рекламные компании в Яндекс.Директ, Google.Adwords

Знаком с языком С#.   

Имею опыт в написании сайтов на html, css, php.

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Отзывы заказчиков

Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Работа для Laravel программиста
Laravel
Отзыв недоступен.
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