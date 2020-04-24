Свободно работаю с Photoshop, illustrator, sql server, MC Office.
Работал в компании музмобиль.рф рекламным контентмейкером, ведение инстаграм и сайта.
Реализую рекламные компании в Яндекс.Директ, Google.Adwords
Знаком с языком С#.
Имею опыт в написании сайтов на html, css, php.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Laravel
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!