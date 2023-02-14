Обо мне
Приветствую Всех зашедших!
Немного о себе:
Системный администратор, сетевой инженер, специалист по информационной безопасности, программист, администратор баз данных и т.д. - опыт > 28 лет.
Есть богатый опыт в управлении проектами любого уровня сложности, от простых до межгосударственных (если кому интересно, могу поделиться опытом ).
Почему тут:
В данный момент есть немного свободного времени, да и желание поддерживать мозги в рабочем состоянии и не терять навыки.
Так что если:
- у Вас есть интересный проект и Вам нужна помощь, готов помочь ( как разработке ТЗ, так и в решении как технических, так и организационных вопросах).
- Вы нуждаетесь в надежном партнере, тоже готов выслушать идеи, предложения.
Благодарю за то, что посетили запись "Обо мне".
Желаю Вам Здравствовать!