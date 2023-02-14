Добро бодаловать к iam9ripe

Обо мне

Приветствую Всех зашедших!



Немного о себе:

Системный администратор, сетевой инженер, специалист по информационной безопасности, программист, администратор баз данных и т.д. - опыт > 28 лет.

Есть богатый опыт в управлении проектами любого уровня сложности, от простых до межгосударственных (если кому интересно, могу поделиться опытом ).



Почему тут:

В данный момент есть немного свободного времени, да и желание поддерживать мозги в рабочем состоянии и не терять навыки.



Так что если:

- у Вас есть интересный проект и Вам нужна помощь, готов помочь ( как разработке ТЗ, так и в решении как технических, так и организационных вопросах).

- Вы нуждаетесь в надежном партнере, тоже готов выслушать идеи, предложения.



Благодарю за то, что посетили запись "Обо мне".



Желаю Вам Здравствовать!