UI.UX дизайнер

Привет! Мне зовут Руслан. Я дизайнер с большим опытом работы.

Разработаю для Вас веб-интерфес, интерфейс мобильного приложения, презентацию.

Также могу прописать карту эмпатии, user flow, CJM.