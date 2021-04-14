UI.UX дизайнер
Привет! Мне зовут Руслан. Я дизайнер с большим опытом работы.
Разработаю для Вас веб-интерфес, интерфейс мобильного приложения, презентацию.
Также могу прописать карту эмпатии, user flow, CJM.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайта "Yvental team"38 просмотров
- Дизайн сайта журнала "Elle"32 просмотра
- Приложение, веб интерфейс "Skidex"72 просмотра
- Приложение и веб интерфейс "Browxenna Team"46 просмотров
- Логотип строительной компании "Lim building"30 просмотров
- Сайт "под ключ"163 просмотра
- Сайт для дизайнера одежды "под ключ"139 просмотров
- Личная страница для психолога "под ключ"152 просмотра