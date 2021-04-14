iamaburu

Руслан Абушахманов iamaburu

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UI.UX дизайнер

Привет! Мне зовут Руслан. Я дизайнер с большим опытом работы. 

Разработаю для Вас веб-интерфес, интерфейс мобильного приложения, презентацию.

Также могу прописать карту эмпатии, user flow, CJM.