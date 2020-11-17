Тексты, перевод

Магистрант по направлению "Финансовые рынки и банки". Бакалаврская степень по направлению "Экономика". Диплом по программе дополнительного образования "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык). Имеется опыт написания и публикации научных статей