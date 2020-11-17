Тексты, перевод
Магистрант по направлению "Финансовые рынки и банки". Бакалаврская степень по направлению "Экономика". Диплом по программе дополнительного образования "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык). Имеется опыт написания и публикации научных статей
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$7
10 баллов
3 года назад
Благодарю за работу!