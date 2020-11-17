iamkabzal

Камиль iamkabzal

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Тексты, перевод

Магистрант по направлению "Финансовые рынки и банки". Бакалаврская степень по направлению "Экономика". Диплом по программе дополнительного образования "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" (английский язык). Имеется опыт написания и публикации научных статей

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Отзывы заказчиков

xarlamowa
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Сценарий для ролика на ютуб
Благодарю за работу!