iamprorab

Андрей iamprorab

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь разработкой сайтов под клиентов

Руковожу небольшим штатом дизайнеров, рекламщиков и копирайтеров под ведение клиентских проектов и настройку рекламы в социальных сетях.