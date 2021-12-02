$50
Требуется настроить интеграцию самописной системы обработки заказов (CRM) с платформой Тильда. Ищем специалиста с опытом работы с PHP и Тильдой для реализации задачи.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
3 года назад
Руковожу небольшим штатом дизайнеров, рекламщиков и копирайтеров под ведение клиентских проектов и настройку рекламы в социальных сетях.
Требуется настроить интеграцию самописной системы обработки заказов (CRM) с платформой Тильда. Ищем специалиста с опытом работы с PHP и Тильдой для реализации задачи.