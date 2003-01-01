Начинающий веб-дизайнер

Здравствуй!

Я начинающий Web-дизайнер! Начинаю искать заказы на создание дизайна сайтов. Ранее я сделал несколько заказов, которые пошли в мое портфолио. Я стараюсь создавать сайт, который будет по душе прежде всего самому заказчику. Его мнение всегда прежде всего!

ВНИМАНИЕ

~ Создам дизайн Вашего сайта. Стоимость работы обсуждается, т.к. зависит от количества страницы, которые будут создаваться. Но у меня есть небольшой прайс-лист, благодаря которому Вы можете приблизительно ориентироваться:

~ Макет сайта - 3.000 ₽

~ Лендинговая страница - 9.000 ₽

~ Дизайн главной страницы - 9.000 ₽

~ Дизай каждой внутренней страницы - 2.500 ₽

~ Дизайн адаптивной версии - 3.000₽