Начинающий веб-дизайнер
Здравствуй!
Я начинающий Web-дизайнер! Начинаю искать заказы на создание дизайна сайтов. Ранее я сделал несколько заказов, которые пошли в мое портфолио. Я стараюсь создавать сайт, который будет по душе прежде всего самому заказчику. Его мнение всегда прежде всего!
ВНИМАНИЕ
~ Создам дизайн Вашего сайта. Стоимость работы обсуждается, т.к. зависит от количества страницы, которые будут создаваться. Но у меня есть небольшой прайс-лист, благодаря которому Вы можете приблизительно ориентироваться:
~ Макет сайта - 3.000 ₽
~ Лендинговая страница - 9.000 ₽
~ Дизайн главной страницы - 9.000 ₽
~ Дизай каждой внутренней страницы - 2.500 ₽
~ Дизайн адаптивной версии - 3.000₽
Действие аккаунта приостановлено!