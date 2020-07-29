3D визуализатор, дизайнер интерьера.

Работа в программах: AutoCAD, 3D MAX Studio, Photoshop, Corel Draw

ДИЗАЙН-ИНТЕРЬЕРА: - Разработка и выполнение дизайн-проектов жилых и общественных помещений;- Общение с заказчиками;- Разработка полного пакета чертежей;- Авторский надзор. 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: - Создание визуализации интерьеров на основании ТЗ и аналоговых картинок;- Визуализация интерьеров (жилых/общественных);- Профессиональные навыки работы в программах для создания фотореалистичных визуализаций (3D MAX+Vray и др.); - Знание графических пакетов;- Пост-обработка в Photoshop. Цена договорная ( зависит от степени сложности, масштаба и сроков).