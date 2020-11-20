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Алексей Морозов
iceMoro
iceMoro
48 лет
Украина
/
Одесса
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
3d визуализация и разработка интерьеров и экстерьеров
https://icemoro.wixsite.com/morozovdesign
Портфолио
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Подборка моих проектов и визуализаций
374 просмотра
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100
от 1 дня
#324
3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $100
от 1 дня
#424
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