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Тарас Ткачук icon_per_day

 
46 летУкраина/Черкассы
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Содержательный логотип для Вашего бизнеса.

Специализируюсь на разработке содержательных знаков/логотипов, а также представляю слаженный коллектив веб-разработчиков, укомплектованный  для профессиональной разработки, продвижения и сопровождения веб-проектов любой сложности, от одностраничного сайта до онлайн-магазина с разветвленной структурой и богатой функциональностью.

~ С уважением, Тарас Ткачук.

Портфолио
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Веб-программирование
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$10/час
от $100от 10 дней
#2059
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
#4344