Содержательный логотип для Вашего бизнеса.
Специализируюсь на разработке содержательных знаков/логотипов, а также представляю слаженный коллектив веб-разработчиков, укомплектованный для профессиональной разработки, продвижения и сопровождения веб-проектов любой сложности, от одностраничного сайта до онлайн-магазина с разветвленной структурой и богатой функциональностью.
~ С уважением, Тарас Ткачук.
Портфолио
- Open tasks 2183 просмотра
- Login form148 просмотров
- Open tasks176 просмотров
- Чайный Маг187 просмотров
- Без названия126 просмотров
- Aimtracker143 просмотра
- Wounded heart147 просмотров
- Travelcontext138 просмотров
- Solverbrainie145 просмотров
- Perimeter132 просмотра
- Megaorator126 просмотров
- Luxmedia133 просмотра
Веб-программирование
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Логотипы и Знаки
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от $50
#4344