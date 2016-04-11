Содержательный логотип для Вашего бизнеса.

Специализируюсь на разработке содержательных знаков/логотипов, а также представляю слаженный коллектив веб-разработчиков, укомплектованный для профессиональной разработки, продвижения и сопровождения веб-проектов любой сложности, от одностраничного сайта до онлайн-магазина с разветвленной структурой и богатой функциональностью.

~ С уважением, Тарас Ткачук.