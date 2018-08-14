idbeholdl

Роман idbeholdl

 
33 годаРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Опыт и навыки

PHP - ООП, шаблоны проектирования.

PHP Frameworks - Symfony 1-2, Silex, Yii 2, Zend 1

Javascript - JQuery/JQuery UI/JQuery plugins, box2d, kinetic, angular

Html5 – Canvas, WebSockets

CVS - git, svn

Английский: чтение, технический.

Образование

Среднее профессиональное.

ВКИ НГУ (2010) "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"

Стаж работы по специальности: 4 года.

PHPJavascriptHTMLjQueryAngularYiiSymfonyGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
20na80
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$500
10 баллов
5 лет назад
YY2 доработка сайта
Отличный исполнитель. Сроки немного затянули, но это бывает у всех. В остальном все ок. Доволен.