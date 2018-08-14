Опыт и навыки
PHP - ООП, шаблоны проектирования.
PHP Frameworks - Symfony 1-2, Silex, Yii 2, Zend 1
Javascript - JQuery/JQuery UI/JQuery plugins, box2d, kinetic, angular
Html5 – Canvas, WebSockets
CVS - git, svn
Английский: чтение, технический.
Образование
Среднее профессиональное.
ВКИ НГУ (2010) "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем"
Стаж работы по специальности: 4 года.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Сроки немного затянули, но это бывает у всех. В остальном все ок. Доволен.