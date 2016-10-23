idealance

Александр idealance

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Think digital

Ищу нестандартные решения, люблю сложные задачи.

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Отзывы заказчиков

blackbat
Андрей 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Доработка самописного движка ООП, PHP+Mysql
GitJavaScriptMySQLPHP
Отличные впечатления от сотрудничества с Александром. Общение по делу, ничего лишнего, максимум профессионализма и адекватности. Работа на результат. Рекомендую!
Очень грамотный в общении, адекватный и терпеливый работодатель. Все задачи ставились четко, а найденные ошибки детально расписывались. К критическим ситуациям Андрей всегда относился с пониманием. Настоятельно всем рекомендую к сотрудничеству.
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plekhanov26
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Написать скрипт
Исполнитель выполнил задачу на 5 баллов из 5, да что там выполнил, даже перевыполнил. Ответственно подошел к делу, всегда был на связи, с вниманием и пониманием отнесся к моей некомпетентности, объяснил необъяснимое, научил неизвестному, сделал все качественно и с наворотами. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Было очень легко и приятно сотрудничать. В процессе работы спокойное и профессиональное отношение. Всегда был готов выслушать аргументы, с понимание подойти к возможным непредвиденным ситуациям. Пока я писал, чувствовал, что с уверенностью могу сконцентрироваться на выполнении задачи. Настоятельно рекомендую.
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