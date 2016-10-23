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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
6 лет назад
GitJavaScriptMySQLPHP
Отличные впечатления от сотрудничества с Александром. Общение по делу, ничего лишнего, максимум профессионализма и адекватности. Работа на результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень грамотный в общении, адекватный и терпеливый работодатель. Все задачи ставились четко, а найденные ошибки детально расписывались. К критическим ситуациям Андрей всегда относился с пониманием. Настоятельно всем рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
8 лет назад
Исполнитель выполнил задачу на 5 баллов из 5, да что там выполнил, даже перевыполнил. Ответственно подошел к делу, всегда был на связи, с вниманием и пониманием отнесся к моей некомпетентности, объяснил необъяснимое, научил неизвестному, сделал все качественно и с наворотами. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Было очень легко и приятно сотрудничать. В процессе работы спокойное и профессиональное отношение. Всегда был готов выслушать аргументы, с понимание подойти к возможным непредвиденным ситуациям. Пока я писал, чувствовал, что с уверенностью могу сконцентрироваться на выполнении задачи. Настоятельно рекомендую.