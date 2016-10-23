Исполнитель выполнил задачу на 5 баллов из 5, да что там выполнил, даже перевыполнил. Ответственно подошел к делу, всегда был на связи, с вниманием и пониманием отнесся к моей некомпетентности, объяснил необъяснимое, научил неизвестному, сделал все качественно и с наворотами. Очень рекомендую к сотрудничеству!