2D|3D художник\2D|3D artists

RUS :

Доброго времени суток! ☺👋

Я-художник из России, готова помочь в оформлении ваших задумок.

Диджитал-Артом начала заниматься с 2015г . На данный момент работаю в программе Paint Tool SAI ver2 с 2017г .

Имею опыт работы на площадке YCH.COMMISHES,YCH.ART,FA с англоговорящими пользователями. Изображаю людей, зверей, антропоморфных животных, одежду , предметы, декорации.

Буду рада сотрудничеству!

ENG:Good day! ☺👋 I am a artist from Russia, ready to help in the design of your ideas. She started working in Digital Art in 2015. At the moment I have been working in the Paint Tool SAI ver2 program since 2017. I have experience working on the YCH.COMMISHES,YCH.ART,FA site with English-speaking users. I depict people, animals, anthropomorphic animals, clothes, objects, decorations. I will be glad to cooperate!