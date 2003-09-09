UI/UX дизайнер

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Меня зовут Данил, занимаюсь UI/UX и Web дизайном, создаю рекламные материалы. В данный момент учусь по специальности "Реклама", владею английским на уровне B1, имею художественное образование.



Являюсь дизайнером в стартапе, имею опыт в выполнении небольших заказов, участвовал в 3 хакатонах в роли дизайнера, в одном из которых наша команда заняла призовое место в номинации "лучший дизайн".

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Портфолио — behance.net/iflfx

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Работаю в программах: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PowerPoint

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Использую исключительно бесплатные шрифты (со свободной лицензией), если вы не предоставили свои, или мы не договорились о покупке