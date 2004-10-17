! 3 года опыта в монтаже, обработке видеоряда и фотографий
Работал над созданием промороликов, 2D анимации, инфографики, вел нескольких блогеров в роли монтажера и оператора-постановщика
! Гарантия качества работы. Примеры работ (демонстрационные проморолики и техники монтажа) прилагаются:
https://www.youtube.com/watch?v=wHoWjHcoQr0
https://www.youtube.com/watch?v=7muaV3ncpg8
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7_awvVw0E
https://www.youtube.com/watch?v=GWxGBJOI_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=HUzixXQRTH4
https://www.youtube.com/watch?v=zsE6t-gy1DY
! Выполняю работу в срок
Работая со мной, вы получаете квалифицированную помощь и творческое видение вашей задачи
Портфолио
- Коммерческий проморолик с дизайном заказчика16 просмотров
- 2D анимация любой сложности11 просмотров
- Анимированные элементы на вашем видео18 просмотров
- Кинематографический монтаж19 просмотров
- Epic cinematic preview8 просмотров
- Glitch9 просмотров