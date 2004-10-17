! 3 года опыта в монтаже, обработке видеоряда и фотографий





Работал над созданием промороликов, 2D анимации, инфографики, вел нескольких блогеров в роли монтажера и оператора-постановщика



! Гарантия качества работы. Примеры работ (демонстрационные проморолики и техники монтажа) прилагаются:

https://www.youtube.com/watch?v=wHoWjHcoQr0

https://www.youtube.com/watch?v=7muaV3ncpg8

https://www.youtube.com/watch?v=SJ7_awvVw0E

https://www.youtube.com/watch?v=GWxGBJOI_3Y

https://www.youtube.com/watch?v=HUzixXQRTH4

https://www.youtube.com/watch?v=zsE6t-gy1DY



! Выполняю работу в срок





Работая со мной, вы получаете квалифицированную помощь и творческое видение вашей задачи