Опыт работы

С октября 2004 года

Программист (Полная занятость)

В компании Синимекс Информатика, г.Москва

Должностные обязанности: Участие в разработке Java-приложения для Open University, The Netherlands. Во время разработки использовались следующие технологии: Java, XML, MySQL, Oracle, Java Servlet, JSP, Custom Tag Libraries, JSF, JDO, XSLT, JAXB. Разработка JSF тэгов.

Разработка скриптов для нагрузочного тестирования системы мобильного банковского обслуживания (Alfa Mobile) для Альфа-банка. Разработка дополнительных средств для наполнения БД системы Equation тестовыми данными. Разработка демо-версии J2ME приложения Alfa-Mobile.

Участие в разработке системы электронного документообората для Международного Московского Банка с применением средст IBM: IBM DB2, IBM Message Broker, IBM MQ Series, IBM MQ Workflow

Разработка web-приложения предназначенного для просмотра информации по клиентам СБРФ.

С июня 2004 по сентябрь 2004 года

Тестировщик (Частичная занятость)

В компании Лаборатория Касперского, г.Москва

Описание деятельности компании: Разработка антивирусного программного обеспечения

Должностные обязанности: Разработка авто-тестов для продуктов компании с применением следующих технологий: Rational Test Suit, C++, Win32, MFC.

Разработка дополнительных утилит для тестирования.

С сентября 2003 по май 2004 года

Программист (Полная занятость)

В компании Интернет-агенство "порА", г.Москва

Описание деятельности компании: Разработка web-сайтов, презентаций

Должностные обязанности: Разработка web-приложений с применением технологий PHP, Macromedia Flash, MySQL, XML, XSL (http://www.ifcapital.ru/, http://www.expo-line.ru, http://www.krasnaya.ru/, http://www.gutagroup.ru, http://www.mypensia.ru/, http://www.mauri.ru/, http://www.pensreforma.ru/, http://www.aquastudio.ru/, http://www.olympicexpo.ru/)

Разработка системы управления контентом, разработка скриптов для построения финансовых графиков

С апреля 2003 по декабрь 2003 года

Техник вычислительный машин (Частичная занятость)

В компании ГНУ НИИ Перспективных материалов и технологий МГИЭМ, г.Москва

Должностные обязанности: Поддержка и обслуживание вычислительной техники

Образование

Учебное заведение: МГИЭМ (Москва)

Дата окончания: Февраль 2006 года

Факультет: Автоматики и Вычислительной Техники, кафедра Вычислительная Техника

Специальность: Вычислительная техника, комплексы, системы и сети

Учебное заведение: Аспирантура МГИЭМ (Москва)

Дата окончания: Июнь

Факультет: Автоматики и Вычислительной Техники

Специальность: Вычислительная техника, комплексы, системы и сети

Курсы и тренинги

Название курса: ZyXEL Certified System Engineer (ZCSE ID: ZCSE03000009)

Учебное заведение: Образовательный центр ZyXEL (МГИЭМ) (Москва)

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Март 2003 года

Название курса: Основы Сетевых Технологий (OCT03000023)

Учебное заведение: Образовательный центр ZyXEL (МГИЭМ) (Москва)

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Март 2003 года

Название курса: Программирование на языке С/С++

Учебное заведение: ФИЗТЕХ-КОЛЛЕДЖ (Москва)

Продолжительность: 1 год

Название курса: Английский язык

Учебное заведение: Stafford House School of English (Canterbury, England)

Продолжительность: 2 недели

Дата окончания: Июль 1998 года

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский: Разговорный

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь

Компьютерные навыки: Языки программирования: C/C++, Assembler, Pascal/Delphi, PHP, HTML, CSS, XML, JavaScript, Java (J2ME, J2SE), ESQL

Технологии: Win32 API, MFC, WinSock2 (TCP, UDP), AJAX, GWT (+ Ext GWT), Java Servlets, JSP, JDBC, JDO, XSLT, JSF, IBM MQ Series + IBM Business Integration Message Broker, IBM WebSphere ESB, IBM WebSphere Process Server

Базы данных: MySQL, IBM DB2

Серверы: Apache, Tomcat, JBoss

Системы контроля версий: CVS, SVN

Инструменты разработки: MSVS, Eclipse, IBM Message Broker Toolkit, Rational Robot, Mercury LoadRunner