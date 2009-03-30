Опыт работы
С октября 2004 года
Программист (Полная занятость)
В компании Синимекс Информатика, г.Москва
Должностные обязанности: Участие в разработке Java-приложения для Open University, The Netherlands. Во время разработки использовались следующие технологии: Java, XML, MySQL, Oracle, Java Servlet, JSP, Custom Tag Libraries, JSF, JDO, XSLT, JAXB. Разработка JSF тэгов.
Разработка скриптов для нагрузочного тестирования системы мобильного банковского обслуживания (Alfa Mobile) для Альфа-банка. Разработка дополнительных средств для наполнения БД системы Equation тестовыми данными. Разработка демо-версии J2ME приложения Alfa-Mobile.
Участие в разработке системы электронного документообората для Международного Московского Банка с применением средст IBM: IBM DB2, IBM Message Broker, IBM MQ Series, IBM MQ Workflow
Разработка web-приложения предназначенного для просмотра информации по клиентам СБРФ.
С июня 2004 по сентябрь 2004 года
Тестировщик (Частичная занятость)
В компании Лаборатория Касперского, г.Москва
Описание деятельности компании: Разработка антивирусного программного обеспечения
Должностные обязанности: Разработка авто-тестов для продуктов компании с применением следующих технологий: Rational Test Suit, C++, Win32, MFC.
Разработка дополнительных утилит для тестирования.
С сентября 2003 по май 2004 года
Программист (Полная занятость)
В компании Интернет-агенство "порА", г.Москва
Описание деятельности компании: Разработка web-сайтов, презентаций
Должностные обязанности: Разработка web-приложений с применением технологий PHP, Macromedia Flash, MySQL, XML, XSL (http://www.ifcapital.ru/, http://www.expo-line.ru, http://www.krasnaya.ru/, http://www.gutagroup.ru, http://www.mypensia.ru/, http://www.mauri.ru/, http://www.pensreforma.ru/, http://www.aquastudio.ru/, http://www.olympicexpo.ru/)
Разработка системы управления контентом, разработка скриптов для построения финансовых графиков
С апреля 2003 по декабрь 2003 года
Техник вычислительный машин (Частичная занятость)
В компании ГНУ НИИ Перспективных материалов и технологий МГИЭМ, г.Москва
Должностные обязанности: Поддержка и обслуживание вычислительной техники
Образование
Учебное заведение: МГИЭМ (Москва)
Дата окончания: Февраль 2006 года
Факультет: Автоматики и Вычислительной Техники, кафедра Вычислительная Техника
Специальность: Вычислительная техника, комплексы, системы и сети
Учебное заведение: Аспирантура МГИЭМ (Москва)
Дата окончания: Июнь
Факультет: Автоматики и Вычислительной Техники
Специальность: Вычислительная техника, комплексы, системы и сети
Курсы и тренинги
Название курса: ZyXEL Certified System Engineer (ZCSE ID: ZCSE03000009)
Учебное заведение: Образовательный центр ZyXEL (МГИЭМ) (Москва)
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Март 2003 года
Название курса: Основы Сетевых Технологий (OCT03000023)
Учебное заведение: Образовательный центр ZyXEL (МГИЭМ) (Москва)
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Март 2003 года
Название курса: Программирование на языке С/С++
Учебное заведение: ФИЗТЕХ-КОЛЛЕДЖ (Москва)
Продолжительность: 1 год
Название курса: Английский язык
Учебное заведение: Stafford House School of English (Canterbury, England)
Продолжительность: 2 недели
Дата окончания: Июль 1998 года
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский: Разговорный
Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Языки программирования: C/C++, Assembler, Pascal/Delphi, PHP, HTML, CSS, XML, JavaScript, Java (J2ME, J2SE), ESQL
Технологии: Win32 API, MFC, WinSock2 (TCP, UDP), AJAX, GWT (+ Ext GWT), Java Servlets, JSP, JDBC, JDO, XSLT, JSF, IBM MQ Series + IBM Business Integration Message Broker, IBM WebSphere ESB, IBM WebSphere Process Server
Базы данных: MySQL, IBM DB2
Серверы: Apache, Tomcat, JBoss
Системы контроля версий: CVS, SVN
Инструменты разработки: MSVS, Eclipse, IBM Message Broker Toolkit, Rational Robot, Mercury LoadRunner
- Тулбар для IE284 просмотра
- Погодный информер485 просмотров
- Система "Клиенты и Счета" для СБРФ334 просмотра
- CRM система BwSys439 просмотров
- Программа импорта справочника SWIFT и БИК-кодов849 просмотров
- Модуль для Miranda IM627 просмотров