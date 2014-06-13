igor2you

Бродский Игорь igor2you

 
48 летИзраиль/Ришон-ле-Цион
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сценарии для коротких роликов

    Мне нужны короткие сценарии для роликов. Тема роликов : обучающие видео по математике для детей первого класса. Ребёнок шести лет объясняет темы по математике в интересной форме. Например что такое цифры, для чего нужны, как их ...

    Сценарий для ролика
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение каналов на Ютуб по социальным сетям.

    $50

    Ищу грамотного продвижения в соц. сетях. Нужно продвигать два канала (можно начать с одного). Оплата договорная. Правила размещения обговариваются заранее. Возможно сотрудничества на длительный промежуток времени.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Шапка для сайта

    $50

    Шапка для сайта. Организация - благотворительный фонд по медицинской тематике. Нужно что нибудь скромное, но со вкусом. Так же включить картинку, которую я передам по имейл. Так же дам ссылку на сайт.

    Шапка для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заполнение сайта по медицинской тематике

    Сайт по медицинскому туризму. Нужно описать клиники В Израиле, которые занимаются лечением иностранных граждан, проверить тексты на уникальность. Работа нужна в сжатые сроки. Желателен творческий подход и статьи без орфографических ошибок.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для фирмы медицинского туризма

    $250

    Требуется логотип для фирмы медицинского туризма в Израиле. Речь идет о медицинской фирме, а не о туристической. Хорошо бы сочетать израильскую символику с медициной, но это не обязательно.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Шапка для сайта
Только приятные впечатления от сотрудничества с Игорем! Полное понимание и доверие дизайнеру, оплата моментально. Буду рад работать и в дальнейшем!
Быстро, постоянно на связи. Работа хорошая. Рекомендую. Спасибо Станислав.
Ответный отзыв
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Заполнение сайта по медицинской тематике
Данным проектом Игорь зарекомендовал себя пунктуальным и ответственным заказчиком. Проблем не возникло ни с ТЗ, ни с оплатой, ни с ведением переговоров. Сам буду и далее с удовольствием работать над проектами Игоря и рекомендую его другим.
Всё в срок, даже раньше. Работой доволен. Спасибо.Рекомендую!
Ответный отзыв
Veronika_777
Вероника 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработать главную страницу сайта
Игорь - отличный заказчик! чёткая задача, моментальная оплата) рекомендую очень и буду рада поработать ещё:)
Работа понравилась, всё по теме. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Tanchutka
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Логотип для фирмы медицинского туризма
Изумительный заказчик. Чёткое, внятно, продуманное ТЗ - предоплата - правки - утверждение -оплата. ВСЁ КАК ПО НОТАМ! РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. СПАСИБО!
Всё понравилось, быстро качественно, с душой.
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