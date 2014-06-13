Данным проектом Игорь зарекомендовал себя пунктуальным и ответственным заказчиком. Проблем не возникло ни с ТЗ, ни с оплатой, ни с ведением переговоров. Сам буду и далее с удовольствием работать над проектами Игоря и рекомендую его другим.