Здравствуйте. Есть клип, нужно внести изменения. Например, солдат в пустыне и нужно убрать тень.
- Видеомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне нужны короткие сценарии для роликов. Тема роликов : обучающие видео по математике для детей первого класса. Ребёнок шести лет объясняет темы по математике в интересной форме. Например что такое цифры, для чего нужны, как их ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Ищу грамотного продвижения в соц. сетях. Нужно продвигать два канала (можно начать с одного). Оплата договорная. Правила размещения обговариваются заранее. Возможно сотрудничества на длительный промежуток времени.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Шапка для сайта. Организация - благотворительный фонд по медицинской тематике. Нужно что нибудь скромное, но со вкусом. Так же включить картинку, которую я передам по имейл. Так же дам ссылку на сайт.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт по медицинскому туризму. Нужно описать клиники В Израиле, которые занимаются лечением иностранных граждан, проверить тексты на уникальность. Работа нужна в сжатые сроки. Желателен творческий подход и статьи без орфографических ошибок.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно доработать главную страницу сайта. адрес страницы : http://www.alefmedicalgroup.com/ Тема медицинский туризм в Израиль. Ключевое слово медицинский, а не туризм.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется логотип для фирмы медицинского туризма в Израиле. Речь идет о медицинской фирме, а не о туристической. Хорошо бы сочетать израильскую символику с медициной, но это не обязательно.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад