igor_levak

Игорь Стойко igor_levak

 
43 годаУкраина/Хмельницкий
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
m-vanna
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Выполнить перенос чертежей.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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