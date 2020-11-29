Игорь Поульсен (https://www.instagram.com/igor_poulsen/) графический дизайнер, разработчик шрифтовых логотипов, эскизов и каллиграфии.

Немного обо мне:

- Занимаюсь каллиграфией и леттерингом более 2-х лет

- Работаю как с латиницей, так и кириллицей

- Клиенту предоставляю большое количество вариантов работ

- Нешаблонный подход к каждому клиенту

- Работал с заказчиками из различных ниш (одежда, тату, шоу-румы и др.)

- Связь через инстаграмм 24/7