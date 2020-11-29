igor_poulsen

Игорь igor_poulsen

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Игорь Поульсен (https://www.instagram.com/igor_poulsen/) графический дизайнер, разработчик шрифтовых логотипов, эскизов и каллиграфии.

Немного обо мне:

- Занимаюсь каллиграфией и леттерингом более 2-х лет 

- Работаю как с латиницей, так и кириллицей 

- Клиенту предоставляю большое количество вариантов работ 

- Нешаблонный подход к каждому клиенту 

- Работал с заказчиками из различных ниш (одежда, тату, шоу-румы и др.) 

- Связь через инстаграмм 24/7 

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