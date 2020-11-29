Игорь Поульсен (https://www.instagram.com/igor_poulsen/) графический дизайнер, разработчик шрифтовых логотипов, эскизов и каллиграфии.
Немного обо мне:
- Занимаюсь каллиграфией и леттерингом более 2-х лет
- Работаю как с латиницей, так и кириллицей
- Клиенту предоставляю большое количество вариантов работ
- Нешаблонный подход к каждому клиенту
- Работал с заказчиками из различных ниш (одежда, тату, шоу-румы и др.)
- Связь через инстаграмм 24/7
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип в стиле леттеринг78 просмотров
- Логотип для фотографа95 просмотров
- Логотип для тату-студии Twenty Four151 просмотр
- Лого леттеринг110 просмотров
- Шрифтовые логотипы и эскизы182 просмотра
- Иллюстрации, каллиграфия106 просмотров
- Логотипы, эскизы144 просмотра
Шрифты
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