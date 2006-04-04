igork75

Комар Игорь igork75

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Video streaming

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...

    MySQLDelphiPerl
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист Perl (удаленная работа)

    $1000

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...

    MySQLDelphiPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист Perl (удаленно)

    $1000

    Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Требования: 1. Наличие постоянного подключения к Интернет. 2. Опыт работы с Perl/mySQL не менее 1 года. 3. Технический английский. Желательно: 1. Опыт программирования в среде Win32 (Delphi, C++, C#, VB). 2. Опыт администрирования ...

    MySQLDelphiPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад