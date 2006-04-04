Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...
- Прочее3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Информация о проекте: Сайт: www.etvnet.ca Сервис: раздача видео по запросу Компания расположена в Торонто (Канада). Видеоматериал легально пишется с ряда российских каналов, оцифровывается, и раздается через интернет зарегистрированным пользователям по всему миру (на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Для удаленной работы над крупным интернет-проектом требуется программист Perl/mySQL. Требования: 1. Наличие постоянного подключения к Интернет. 2. Опыт работы с Perl/mySQL не менее 1 года. 3. Технический английский. Желательно: 1. Опыт программирования в среде Win32 (Delphi, C++, C#, VB). 2. Опыт администрирования ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад