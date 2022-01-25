igorturdazov0606

Игорь igorturdazov0606

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Специалист по контекстной рекламе

Профессиональные навыки:     1.            Проведение предпроектного исследования в поисковых системах Яндекс Директ.     1.1       Анализ целевой аудитории. 1.2       Проведение аудита предыдущих кампаний (опционально, если были). 1.3       Анализ конкурентов. 1.4       Анализ спроса и сезонности. 1.5       Анализ посадочных страниц сайта   2.             Просчет бюджета в поисковой системе Яндекс Директ.   2.1       Сбор финансовых показателей 2.2       Декомпозиция бюджета                     3.           Сбор и группировка семантики в поисковых системах Яндекс Директ.   3.1       Подготовка карты слов. Подбор масок. 3.2       Сбор (парсинг) очистка и группировка семантики.     4.           Создание объявлений в поисковых системах Яндекс Директ.   4.1       Копирайтинг. 4.2       Дизайн.     5.          Настройка аналитики в поисковых системах Яндекс Директ.   5.1       Технический анализ. 5.2       Настройка Яндекс Метрики.     6.         Внедрение CRM Call Tracking      6.1       Создание аккаунта, базовые настройки. 6.2       Настройка динамического коллтрекинга.   7.         Настройка Рекламных кампании          в поисковых системах Яндекс Директ.   7.1       Загрузка, настройка и запуск кампании. 7.2       Прохождение модерации. 7.3       Запуск.   8.         Оптимизация Рекламной кампании в поисковых системах Яндекс Директ.     8.1       Проведение анализа планируемых и фактических показателей. 8.2       Корректировка рекламной кампании с целью оптимизации.     Дополнительные сведения:     •           Уверенный пользователь ПК: MS Office. •           Знания работы с KeyCollector. •           Продвинутый пользователь Directcommander. •           Навыки настройки Гиперлокального таргетинга. •           Умение работать с аналитикой  поисковых систем. Яндекс Метрика. •           Знания  по внедрению Веб-аналитики с помощью Google Tag Manager. •           Навыки в создании Landing Page на конструкторе Tilda и Турбо-сайтов в Яндекс Директ. •           Создаю и настраиваю квизы, чаты, формы обратного звонка. •           Знания в настройке рекламы РСЯ (Яндекс). •           Знания в настройке графических объявлений Яндекс Директ. •           Знания в настройке поисковой рекламы Яндекс Директ. •           Понимание работы сервисов повышения конверсии и оптимизации рекламных кампаний Elama.   Личные качества:     Внимательность, усидчивость, работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность,

ответственность