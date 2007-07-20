igorvlassov

Нужно сделать клон сайта http://www.secinfo.com под LAMP (MySQL4, PHP4) Сколько будет стоить и сроки исполнения?
Сайты «под ключ»9 заявок
Закрыт
16 лет назад
За кучу лет работы дофига всего понаписал на C/C++ под Винду (MSVC++, Borland С++), как прикладного, так и системного. Visual FoxPro тоже вовсю приходится использовать. В последнее время балуюсь программированием по Linux (С++, Qt, PHP, MySQL, PostgreSQL).
В качестве хобби одно время баловался программированием 3D-игрушек типа Action.
Нужно сделать клон сайта http://www.secinfo.com под LAMP (MySQL4, PHP4) Сколько будет стоить и сроки исполнения?