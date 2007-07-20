igorvlassov

Игорь Власов igorvlassov

 
NaN летРоссия/Волгоград
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

За кучу лет работы дофига всего понаписал на C/C++ под Винду (MSVC++, Borland С++), как прикладного, так и системного. Visual FoxPro тоже вовсю приходится использовать. В последнее время балуюсь программированием по Linux (С++, Qt, PHP, MySQL, PostgreSQL).

В качестве хобби одно время баловался программированием 3D-игрушек типа Action.

PHPMySQLPostgreSQLLinux

  • Клон сайта

    Нужно сделать клон сайта http://www.secinfo.com под LAMP (MySQL4, PHP4) Сколько будет стоить и сроки исполнения?

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад