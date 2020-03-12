igos13

Игорь igos13

 
35 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-разработка и дизайн.
Веб-разработка 🔥

Адаптивные сайты с нуля. Современные и проверенные технологии разработки и оптимизации.

UX/UI-дизайн 落

Интуитивно понятный дизайн, которым удобно пользоваться. Придерживаюсь правил юзабилити и разрабатываю удобные интерфейсы.

Прототипирование 

Разработка прототипа. Проектирование структуры и упаковка логики будущего сайта. В процессе прототипирования основное внимание уделяется функциональности, структуре и содержанию, а не внешнему виду. Проект обретает форму еще до разработки дизайна.

Разработка сайтов на MODX 👍

Быстрая, гибкая, масштабируемая и безопасная система с открытым исходным кодом. Система предназначена для опытных разработчиков, которые хотят предоставить клиентам индивидуальное решение, без необходимости изобретать колесо. MODX Revolution отлично подойдет для создания уникального решения с мощным функционалом.

Предлагаю интересные идеи по реализации и вовлечен в процесс.

Без конвейера, не штампую шаблонные сайты один за другим.

UX&UI-дизайн • Проектирование • Axure • Figma • Photoshop • Illustrator • After Effects

Gulp • Sass • SVG • Flex & Grid • Bootstrap • Bulma • JS • jQuery • Vue.js • MODX

JavascriptBootstrapFigmaMODXjQueryIllustratorSASSGulpPhotoshopVue.jsAfter Effects
Дизайн мобильных приложений
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