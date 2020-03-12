- Сайт: https://dazeweb.com
- Telegram: https://t.me/igos13
Адаптивные сайты с нуля. Современные и проверенные технологии разработки и оптимизации.
UX/UI-дизайн 落
Интуитивно понятный дизайн, которым удобно пользоваться. Придерживаюсь правил юзабилити и разрабатываю удобные интерфейсы.
Прототипирование
Разработка прототипа. Проектирование структуры и упаковка логики будущего сайта. В процессе прототипирования основное внимание уделяется функциональности, структуре и содержанию, а не внешнему виду. Проект обретает форму еще до разработки дизайна.
Разработка сайтов на MODX 👍
Быстрая, гибкая, масштабируемая и безопасная система с открытым исходным кодом. Система предназначена для опытных разработчиков, которые хотят предоставить клиентам индивидуальное решение, без необходимости изобретать колесо. MODX Revolution отлично подойдет для создания уникального решения с мощным функционалом.
Предлагаю интересные идеи по реализации и вовлечен в процесс.
Без конвейера, не штампую шаблонные сайты один за другим.
UX&UI-дизайн • Проектирование • Axure • Figma • Photoshop • Illustrator • After Effects
Gulp • Sass • SVG • Flex & Grid • Bootstrap • Bulma • JS • jQuery • Vue.js • MODX
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