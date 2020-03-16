iiik_kiii

Катерина iiik_kiii

 
35 летКазахстан/Алматы
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Делаю всевозможные манипуляции с фото - качественно, не поверхностно

Привет всем заказчикам (и просто заглянувшим на мою страницу)!

Меня зовут Катерина, я из Казахстана. По образованию — дизайнер, да и по жизни — полностью творческая личность.

Занимаюсь любимым делом уже больше 10 лет. Не могу сказать, что умею все, потому что творчество — оно бескрайнее и всегда есть то, чему можно научиться, да и познавать я очень люблю.

Что я умею?

Делаю всевозможные манипуляции с фото:

  • Ретушь
  • Отделение предмета от фона
  • Замена фона
  • Коррекция цвета и его полная замена
  • Создание коллажей любой сложности
  • Выборочная обработка цвета
  • Удаление лишних элементов
  • Ретушь старых, поврежденных фото
  • И еще очень много всего.....
Также, работаю с векторными изображениями (создаю приглашения, метрики, открытки и прочее)

После выполнения заказа отправляю превью в низком разрешении с водным знаком для правки. Если вас все устраивает, я ожидаю оплату, после которой отсылаю готовую работу.

Связаться со мной вы можете:

  • По чату веблансера
  • По средствам Telegram - @iiik_kii
  • По средствам WhatsApp - +7(701)255-58-55

  • Instagram - @iiik_kiii
  • email[email protected]
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$20
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buymotors
54 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
4 года назад
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