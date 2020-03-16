Делаю всевозможные манипуляции с фото - качественно, не поверхностно
Привет всем заказчикам (и просто заглянувшим на мою страницу)!
Меня зовут Катерина, я из Казахстана. По образованию — дизайнер, да и по жизни — полностью творческая личность.
Занимаюсь любимым делом уже больше 10 лет. Не могу сказать, что умею все, потому что творчество — оно бескрайнее и всегда есть то, чему можно научиться, да и познавать я очень люблю.
Что я умею?
Делаю всевозможные манипуляции с фото:
- Ретушь
- Отделение предмета от фона
- Замена фона
- Коррекция цвета и его полная замена
- Создание коллажей любой сложности
- Выборочная обработка цвета
- Удаление лишних элементов
- Ретушь старых, поврежденных фото
- И еще очень много всего.....
После выполнения заказа отправляю превью в низком разрешении с водным знаком для правки. Если вас все устраивает, я ожидаю оплату, после которой отсылаю готовую работу.
Связаться со мной вы можете:
- По чату веблансера
- По средствам Telegram - @iiik_kii
- По средствам WhatsApp - +7(701)255-58-55
- Instagram - @iiik_kiii
- email - [email protected]
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!