Делаю всевозможные манипуляции с фото - качественно, не поверхностно

Привет всем заказчикам (и просто заглянувшим на мою страницу)!

Меня зовут Катерина, я из Казахстана. По образованию — дизайнер, да и по жизни — полностью творческая личность.

Занимаюсь любимым делом уже больше 10 лет. Не могу сказать, что умею все, потому что творчество — оно бескрайнее и всегда есть то, чему можно научиться, да и познавать я очень люблю.

Что я умею?

Делаю всевозможные манипуляции с фото:

Ретушь

Отделение предмета от фона

Замена фона

Коррекция цвета и его полная замена

Создание коллажей любой сложности

Выборочная обработка цвета

Удаление лишних элементов

Ретушь старых, поврежденных фото

И еще очень много всего.....

Также, работаю с векторными изображениями (создаю приглашения, метрики, открытки и прочее)

После выполнения заказа отправляю превью в низком разрешении с водным знаком для правки. Если вас все устраивает, я ожидаю оплату, после которой отсылаю готовую работу.

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