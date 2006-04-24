Есть скрипт который содержит строку $text = join('',file('http://www.gala.net')); А в ответ я получаю Permission denied Помогите сделать эту строку рабочей.
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
18 лет назад
Есть скрипт который содержит строку $text = join('',file('http://www.gala.net')); А в ответ я получаю Permission denied Помогите сделать эту строку рабочей.
Треюуется создать сайт юридической фирмы. -Дизайн должен быть "деловой" -Нужен форум, доска объявлений,возможность личной переписки между юристами и клиентами (через сайт) -Новости -Сраница с вопросами клиентов и ответами юристов на них -Поиск вопросов/ответов с возможностью использования в запросах "|", ...