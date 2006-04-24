Треюуется создать сайт юридической фирмы. -Дизайн должен быть "деловой" -Нужен форум, доска объявлений,возможность личной переписки между юристами и клиентами (через сайт) -Новости -Сраница с вопросами клиентов и ответами юристов на них -Поиск вопросов/ответов с возможностью использования в запросах "|", ...