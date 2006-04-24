ijnal

Анреевич/ Сергей ijnal

 
43 годаРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Парсинг

    Есть скрипт который содержит строку $text = join('',file('http://www.gala.net')); А в ответ я получаю Permission denied Помогите сделать эту строку рабочей.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сайт юридической фирмы

    Треюуется создать сайт юридической фирмы. -Дизайн должен быть "деловой" -Нужен форум, доска объявлений,возможность личной переписки между юристами и клиентами (через сайт) -Новости -Сраница с вопросами клиентов и ответами юристов на них -Поиск вопросов/ответов с возможностью использования в запросах "|", ...

    Сайты «под ключ»57 заявок
    Закрыт
    18 лет назад