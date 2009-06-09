ikea000

Елена Степанченко ikea000

 
44 годаРоссия/Волгоград
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы 2года.

Дизайн сайтов различной сложности.От 100$ до 400$ Возможна разработка " под ключ"( работаю в паре с опытным программистом)

Баннеры. Тех.дизайн( обтравка, цветокоррекция, ретушь. коллажирование)

mail : [email protected]

Icq 284067402

Работаю по предоплате 30-50%.Оплата в ЯД, безнал с выпиской необх документов

Дизайн сайта
Портфолио