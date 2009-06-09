Опыт работы 2года.
Дизайн сайтов различной сложности.От 100$ до 400$ Возможна разработка " под ключ"( работаю в паре с опытным программистом)
Баннеры. Тех.дизайн( обтравка, цветокоррекция, ретушь. коллажирование)
mail : [email protected]
Icq 284067402
Работаю по предоплате 30-50%.Оплата в ЯД, безнал с выпиской необх документов
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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