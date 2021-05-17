ikholiavko

★ Удобные сайты с уникальным дизайном ★ Верстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом ★

Работая со мной вы экономите:

· Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно

экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

· Время. Уверен, что в ТЗ всего не учтешь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того

или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

· Нервы. Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ!

Поэтому, если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку

по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть

обнаружены при приеме работы или замечены позже.

Связь:

· Телеграм: i_kholiavko

· E-mail: [email protected]

Род деятельности:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная;

- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin;

- Адаптивность, отзывчивость (Responsive), резина;

- CSS/JS анимация сайтов.