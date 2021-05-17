ikholiavko

Работая со мной вы экономите:
· Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно
экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
· Время. Уверен, что в ТЗ всего не учтешь, поэтому я сам прогнозирую логику работы того
или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
· Нервы. Просьбы, пожелания и доработки неструктурного характера уже включены в стоимость работ!
Поэтому, если Вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку
по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку! В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть
обнаружены при приеме работы или замечены позже.
Связь:
· Телеграм: i_kholiavko
· E-mail: [email protected]
Род деятельности:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная;
- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin;
- Адаптивность, отзывчивость (Responsive), резина;
- CSS/JS анимация сайтов.