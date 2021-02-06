ikomarnitska

Графический дизайнер и любитель кофе

Я Инна, мне 21 год, учусь на 5 курсе, специальность «маркетинг» и я занимаюсь только тем, что мне нравится. Перед созданием работы представляю себя собственником компании и так же потенциальным клиентом проекта с которым предстоит работать, либо только тогда, можно создать совершенную рекламу, логотип и так далее, который будет действовать, а не только висеть не стене вашего торгового помещения или на интернет странице.

Рекламу, логотипы, прайсы, меню, которые я создавала привлекают внимание даже тех людей которые никогда бы не подумали, что смогут стать клиентом определённого проекта. В ходе информативного опроса, они признают, что попались на ловушку рекламы.

Самое большое доказательство того, что мои работы так же как и вы ходите на работу и пишите стал тот факт, что конкуренты ночью не спят и не только пытаются снять банеры, а ещё и порезать или даже подпалить. Ведь так сильно они им мешают. Хорошо, что мои заказчики понимают, что это лишь хороший знак, их бизнес стал успешнее ☺