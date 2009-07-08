Буду благодарен за достойную работу и (или) подработку в сети.

Весь день свободен!!

Интернет,факс,сканер,IP-телефон и др., все есть.

В силах профессионально делать:

- аналитика он-лайн;

-менеджмент он-лайн;

-правовой консалтинг, полный спектр юридических услуг по всем отраслям права;

-анализ и(или) мониторинг информационных сайтов, печатных и иных СМИ, ;

-постинг новостей на сайтах (как делаю их на http://www.yurclub.ru);

ICQ 477372 ([email protected])

tel/fax: +7(34671)75359

mob.tel: +7(90446)60817

SIP ID: 3215670