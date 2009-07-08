Буду благодарен за достойную работу и (или) подработку в сети.
Весь день свободен!!
Интернет,факс,сканер,IP-телефон и др., все есть.
В силах профессионально делать:
- аналитика он-лайн;
-менеджмент он-лайн;
-правовой консалтинг, полный спектр юридических услуг по всем отраслям права;
-анализ и(или) мониторинг информационных сайтов, печатных и иных СМИ, ;
-постинг новостей на сайтах (как делаю их на http://www.yurclub.ru);
ICQ 477372 ([email protected])
tel/fax: +7(34671)75359
mob.tel: +7(90446)60817
SIP ID: 3215670
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