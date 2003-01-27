Middle Android Developer

Опытный разработчик мобильных приложений под Android. Стаж работы 2 года.

Мой стек технологий

Java / Kotlin - язык программирования для приложений

Есть опыт использования RxJava

Retrofit - библиотека для использования сети в частности отправка запросов и принятия ответа от сервера

Dagger Hilt - инъекция зависимостей

Практичное использование таких архитектурных паттернов как MVVM, MVP, MVI

А так же уверенные знания принципов ООП , KISS , SOLID

Мои работы

INSIGHT - система онлайн заказов

Robita - приложение для детей с аутизмом

NGO Tajikistan - Новости