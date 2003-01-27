Middle Android Developer
Опытный разработчик мобильных приложений под Android. Стаж работы 2 года.
Мой стек технологий
Java / Kotlin - язык программирования для приложений
Есть опыт использования RxJava
Retrofit - библиотека для использования сети в частности отправка запросов и принятия ответа от сервера
Dagger Hilt - инъекция зависимостей
Практичное использование таких архитектурных паттернов как MVVM, MVP, MVI
А так же уверенные знания принципов ООП , KISS , SOLID
Мои работы
INSIGHT - система онлайн заказов
Robita - приложение для детей с аутизмом