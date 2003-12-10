3D моделирование по чертежам Siemens nx и SolidWorks

Имею опыт создания 3D моделей по чертежам, также имею опыт обратного реверс инжиниринга по готовой детали. Владею cad пакетами: Solidworks, Siemens NX. Проектировал модели как отдельных деталей так и небольших сборок. Умею читать чертежи как ГОСТ так и DIN. Имею понятие о допусках и посадках. Имею опыт написания программ для ЧПУ фрезерных станков. Опыт работы свыше 7 лет.

Также имею опыт в конвертации текста из PDF/картинок/снимков в WORD. В данной сфере имею опыт работы около 3 лет.

Всею работы выполняю быстро, а самое главное качественно.