illichova

Анастасия illichova

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Коммерческий писатель и редактор с 9-летним опытом

Пишу тексты для сайтов, рекламные и PR-материалы, веду рассылки и блоги. Тематика: технологии (включая криптовалюты и блокчейн), стартапы, экономика. Работаю с текстами с 2008 года. 

Отзывы заказчиков

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
$160
10 баллов
10 лет назад
Fashion-рерайтер
Написание статей
Работа оперативная и в полном соответствии с поставленным ТЗ. Статьи отличного качества. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничали с Алексеем по довольно крупному блоку текстов. Он показал себя с прекрасной стороны. Требования к статьям изложены точно, любые вопросы оперативно решаются, оплата – всегда в срок. Коллеги, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
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