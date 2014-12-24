Коммерческий писатель и редактор с 9-летним опытом
Пишу тексты для сайтов, рекламные и PR-материалы, веду рассылки и блоги. Тематика: технологии (включая криптовалюты и блокчейн), стартапы, экономика. Работаю с текстами с 2008 года.
Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Работа оперативная и в полном соответствии с поставленным ТЗ. Статьи отличного качества. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Сотрудничали с Алексеем по довольно крупному блоку текстов. Он показал себя с прекрасной стороны. Требования к статьям изложены точно, любые вопросы оперативно решаются, оплата – всегда в срок. Коллеги, рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
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