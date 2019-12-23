Дизайн не должен доминировать над людьми и вещами. Дизайн должен помогать людям. В этом его роль.

Добро пожаловать на мой профиль! Если вы сейчас читаете этот текст, то осмелюсь предположить, что вам нужен дизайн сайта для вашего бизнеса. Хотите повысить спрос на ваш продукт или услугу? Тогда веб-сайт это то, что вам жизненно необходимо и вы не зря зашли на этот профиль.

Я занимаюсь разработкой дизайна сайта с нуля, либо редизайном имеющихся продуктов (не работаю по шаблонам). Я проведу для вас исследования и создам страницу, которая не оставит равнодушной ваших потенциальных клиентов. ПРОДАЮЩИЙ текст, современный дизайн, адаптивный дизайн для мобильных устройств, логотип и фирменный стиль, могу создать рекламный баннер или визитку. Помогу с поиском или порекомендую разработчика(верстальщика) для вашего сайта. Любую из этих услуг, я сделаю для вас за очень скромную плату. Дешево- не значит плохо! Я имею огромный интерес выполнить ваш заказ превосходно, ведь мне нужен рейтинг и положительные комментарии ;). Свяжитесь со мной и вместе мы осуществим ваш замысел!